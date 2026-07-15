Eskişehir Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Eskişehir'de hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 28-29 derece arasında. Gece ise 12-13 derece civarında seyredecek. Nem oranı %30 civarında. Yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden, saatte yaklaşık 6 kilometre hızla esecek.

16 Temmuz Perşembe günü hava açık ve güneşli kalacak. Gündüz sıcaklıkları 29-30 dereceye çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 12-13 derecede kalacak. Nem oranı %30 civarındaki seviyesini koruyacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 7 kilometre hızla esecek.

17 Temmuz Cuma günü de hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 29-30 derece olarak öngörülüyor. Gece sıcaklıkları ise 13-14 derece arasında olacak. Nem oranı yine %30 civarındaki seviyesini koruyacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 8 kilometre hızla esecek.

18 Temmuz Cumartesi günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 30-31 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 14-15 derecelerde seyredecek. Nem oranı %30 civarında kalacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esecek.

Sıcak ve güneşli havalarda, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka takmak gerekir. Güneş kremi kullanmak da faydalı olacaktır. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Yağış beklenmediği için açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olacak. Sıcaklıkların yüksek olacağı bu günlerde, hassas grupların aşırı sıcaktan korunması gereklidir. Serin ortamlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak sağlık açısından önemlidir.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmaları önerilir. Bol su içerek sağlığın korunması da önem taşır. Sıcak havalarda dikkatli olunması gerekmektedir.