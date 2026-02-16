HABER

Eskişehir Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 16 Şubat 2026 tarihinde değişken hava durumu bekleniyor. Sıcaklık 4 ile 15 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde 7 derece olan sıcaklık, öğleye doğru 15 dereceye yükselecek, akşam saatlerinde ise yeniden 11 dereceye düşecek. Yağmurlar gün boyunca etkili olacak. Rüzgar doğu yönünden eserek hava şartlarını daha da etkileyebilir. Nem oranları sabah %80, öğle %57 seviyelerine düşecek. Hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 16 Şubat 2026 Pazartesi, Eskişehir'de hava durumu değişken olacak. Sıcaklık 4 ile 15 derece arasında değişecek. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 7 derece civarında olacak. Az bulutlu bir hava hakim. Öğle saatlerinde sıcaklık 15 dereceye kadar yükselecek. Hava bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşecek. Yağmurlu bir hava bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında kalacak. Yağmurlu hava devam edecek. Rüzgar doğu yönünden 11 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah saatlerinde %80 olacak. Öğle saatlerinde bu oran %57'ye düşecek. Akşam saatlerinde nem %75 olacak. Gece saatlerinde ise %86 civarında kalacak. Basınç sabah saatlerinde 917 hPa seviyesinde. Öğle saatlerinde 915 hPa olacak. Akşam saatlerinde basınç 913 hPa'ya düşecek. Gece saatlerinde basınç yine 913 hPa seviyesinde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenliğini sürdürecek. Salı günü, 17 Şubat 2026'da zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık 5 ile 12 derece arasında değişecek. Çarşamba günü, 18 Şubat 2026'da yer yer yağmur ve kar sağanakları görülecek. Sıcaklık 0 ile 6 derece arasında olacak. Perşembe günü, 19 Şubat 2026'da daha sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklık 0 ile 9 derece arasında değişecek.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle kat kat giyinmek önemli. Hava koşullarına uygun kıyafet seçimi vücut ısısını koruyacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalı. Yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı ve yağmurlu günlerde dışarıda dikkatli olunmalıdır. Gerekli önlemler alınması önemlidir.

