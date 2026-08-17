Eskişehir Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Ağustos 2026 Pazartesi. Eskişehir'de hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 28 derece civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 13-14 derece arasında seyredecek. Hava genellikle güneşli olacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak.

Eskişehir'de hava durumu tipik olarak sıcak ve güneşli geçiyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. 18 Ağustos Salı günü sıcaklığın 30 derece civarında olması öngörülüyor. Hava, bol güneş ışığı altında geçecek. 19 Ağustos Çarşamba günü de sıcaklık 30 derece civarında olacak. Güneşli bir gün yaşanması tahmin ediliyor. 20 Ağustos Perşembe günü ise sıcaklığın 31 derece civarında olması bekleniyor.

Bu sıcak ve güneşli günler, açık hava etkinlikleri için ideal. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, özellikle öğle vakitlerinde dikkatli olunmalı. Şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de vücudun su dengesini korumak için önemlidir. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranının düşük olması hava kalitesinin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu durum açık hava aktiviteleri için uygun bir ortam sunuyor.

Sonuç olarak, Eskişehir'de bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günler, açık hava etkinlikleri için oldukça elverişli. Günlük aktiviteleri planlarken güneşten korunmak gereklidir. Yeterli su tüketimi de önemlidir. Bu güzel günlerin tadını çıkarmak mümkün.