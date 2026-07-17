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Eskişehir Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 17 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak. Gün boyunca sıcaklık 29 ile 30 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 14 ile 15 dereceye düşecek. Hava kalitesi ise nem oranının %30 ile %40 arasında olmasıyla yüksek olacak. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar devam edecek. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, bu sıcak günlerde sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

Eskişehir Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 17 Temmuz 2026 Cuma günü, Eskişehir'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 29 ile 30 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 14 ile 15 dereceye düşecek. Bu, akşamları hafif bir serinlik hissi yaratacak.

Rüzgarlar hafif esintiler şeklinde olacak. Ortalama hızları saatte 5 ile 8 kilometre arasında değişecek. Nem oranı ise gün boyunca %30 ile %40 arasında kalacak. Bu, hava kalitesinin yüksek olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü hava sıcaklıkları 30 ile 31 derece arasında olacak. Hava güneşli kalmaya devam edecek. Pazar günü sıcaklıklar 32 ile 33 dereceye ulaşacak. Hava yine güneşli olacak. Pazartesi günü ise sıcaklık 32 ile 34 derece arasında olacak. Hava yine güneşli kalacak.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için güneşten korunmak önemli. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak yararlı olacaktır. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Akşam serinliğinden faydalanmak için hafif bir ceket veya hırka bulundurmak da faydalı olabilir.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Güneşli ve sıcak günlerin tadını çıkarırken sağlığınızı koruyacak önlemleri almayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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