Eskişehir Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü, Eskişehir'de hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 15 ile 16 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 8 ile 16 kilometre arasında değişecek. Nem oranı %50 civarında bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 31 derece civarında olacak. 21 Ağustos Cuma günü sıcaklık 33 derece civarında bekleniyor. 22 Ağustos Cumartesi günü de sıcaklık 33 derece dolaylarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 16 ile 17 derece arasında değişecek. Rüzgar yine kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 3 ile 9 kilometre arasında olacak. Nem oranı %25 ile %33 arasında değişecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin korunmaları önemlidir. Şapka takmak gerekmektedir. Güneş kremi kullanımı da faydalı olacaktır. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Serin ortamlarda bulunmak da sağlığınız için faydalıdır.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunması gerekmektedir. Yeterli sıvı alımı da ihmal edilmemelidir.