Eskişehir Hava Durumu! 21 Mart Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

21 Mart 2026 Cumartesi günü Eskişehir'de hava durumu zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 7°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 2°C seviyelerine düşecek. Gün boyunca hafif yağışlı bir hava hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 22 Mart Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 9°C ile 2°C arasında değişecek. 23 Mart Pazartesi günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 11°C ile 4°C arasında olacak. 24 Mart Salı günü hafif yağmur devam edecek. Sıcaklıklar 10°C ile 4°C arasında seyredecek.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava koşullarına karşı tedbirli olunması önemlidir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak gerekir. Rüzgarın etkisini artırabileceğini unutmamalıyız. Buna göre hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.