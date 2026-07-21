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Eskişehir Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 21 Temmuz 2026 Salı günü hava sıcak ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 32-33 derece aralığında hissedilecek. Düşük nem oranı, hava sıcaklığını artırıyor. Rüzgar hızı hafif. Açık hava etkinlikleri için uygun olan bu günlerde, aşırı sıcaklardan korunmak için bol su içmek, şapka veya güneş kremi kullanmak önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar bekleniyor, fakat 24 Temmuz'da gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir.

Eskişehir Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Eskişehir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 21 Temmuz 2026 Salı, Eskişehir'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklığı 32 - 33 derece civarında. Hissedilen sıcaklık ise 30 - 31 derece arasında. Nem oranı düşük. Bu, hava sıcaklığını artırıyor. Rüzgar hızı saatte 5 - 7 kilometre. Hava akışı hafif.

Bu sıcak ve güneşli koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun. Aşırı sıcaklardan korunmak gerek. Bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılmalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 22 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 32 - 33 derece civarında olacak. 23 Temmuz Perşembe günü sıcaklıklar 27 - 28 dereceye düşebilir. 24 Temmuz Cuma günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu, hava sıcaklığının 27 - 28 derece olacağı anlamına geliyor.

Bu dönemde, özellikle sıcak günlerde, güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka veya güneş kremi kullanmak gereklidir. Bol su içmek de önemlidir. Aşırı sıcaklardan kaçınmalısınız. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak iyi bir fikir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde genellikle sıcak ve güneşli hava bekleniyor. Ancak, 24 Temmuz Cuma günü yağışlı hava koşulları var. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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