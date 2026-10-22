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Eskişehir Hava Durumu! 22 Ekim Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir’de 22 Ekim Perşembe günü hava durumu oldukça keyifli. Sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Güneşli bir gün geçiren şehirde hafif bulutlar oluşabilir. Bu güzel hava, yürüyüş yapmak isteyenler için ideal bir ortam sunuyor. Ancak akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilebilir. Önümüzdeki günlerde değişken hava koşulları bekleniyor, bu nedenle dışarı çıkmadan hava durumunu kontrol etmekte fayda var.

Eskişehir Hava Durumu! 22 Ekim Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Eskişehir hava durumu, 22 Ekim Perşembe 2026 itibarıyla oldukça keyifli bir gün sunuyor. Bugün şehirde sıcaklık 20 derece civarında. Güneşli başlayan bir gün, bazı bölgelerde hafif bulutların oluşmasına neden olabilir. Genel itibarıyla bu, açık ve aydınlık bir gün anlamına geliyor. Bugünkü hava durumu iyi olarak değerlendirilebilir.

Şehir genelinde nem oranı makul seviyelerde. Dışarıda zaman geçirmek isteyenler için bu rahat bir atmosfer sağlıyor. Yürüyüş yapmayı tercih edenler, bu güzel havadan faydalanabilir. Ancak güneşin etkisi akşam saatlerinde hafif serinlik hissi yaratabilir. Bu yüzden bir üst giysi almak akıllıca olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Hafta sonuna yaklaşırken sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında olması bekleniyor. Hafif yağış da bekleniyor. Dışarı çıkmayı planlayanların hava durumu tahminlerini dikkate alması önemli. Uzun saatler dışarıda kalmayı düşünüyorsanız, yağmurluk veya şemsiye almak faydalı olur. Rüzgarlı günlerde hava koşullarına uygun giyinmek de önem taşıyor.

Eskişehir’deki hava durumu oldukça güzel ve keyifli. Ancak önümüzdeki günlerde değişken koşullar gözlemlenebilir. Dışarıda geçireceğiniz vakitlerde havayı dikkate alarak önlemlerinizi alırsanız, keyifli bir deneyim yaşarsınız. Günlük yürüyüşlerinizde veya sosyal aktivitelerde Eskişehir’in güzel doğasından faydalanmayı ihmal etmeyin.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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