Eskişehir Hava Durumu! 22 Mayıs Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Mayıs 2026 Cuma günü, Eskişehir'de hava durumu genellikle sıcak. Bulutlu ve hafif yağmurlu olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 20 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 17 dereceye düşecek. Rüzgar güneydoğudan esiyor. Hızı saatte 4 kilometre olacak. Nem oranı sabah %81, gündüz %54 düzeyinde. Akşam saatlerinde nem %73, gece ise %90 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu bekleniyor. 23 Mayıs Cumartesi günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklık 16 derece, gece ise 10 derece olacak. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Hızı saatte 10 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün içinde nem %54, akşam %73, gece %90 civarında olacak.

24 Mayıs Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 17 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 10 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeybatıdan esiyor. Hızı saatte 10 kilometre olması öngörülüyor. Nem oranı gündüz ve akşam %73, gece %90 olacak.

25 Mayıs Pazartesi günü sağanak yağışlar bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar da görülebilir. Gündüz sıcaklık 19 derece, gece ise 8 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeyden esecek. Hızı saatte 14 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı gündüz %66, akşam %67, gece ise %67 düzeyinde olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde şemsiyeleri sağlam tutmakta fayda var. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Gündüz sıcaklıkların 16-20 derece, gece ise 8-10 derece arasında olacağı düşünülerek kat kat giyinmek pratik bir yaklaşım olacaktır.