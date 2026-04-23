Eskişehir Hava Durumu! 23 Nisan Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Nisan 2026 Perşembe, Eskişehir'de hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmur ile çisenti şeklinde başlayacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 7 derece civarına ulaşacak. Hafif yağışlar bu sürede devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye yükselecek. Hava daha az bulutlu olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 4 dereceye düşecek. Hava açık olacak bu süre içinde. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Cuma günü, 24 Nisan 2026, hava daha sıcak olacak. Sıcaklık 13 derece civarına çıkacak. Cumartesi günü, 25 Nisan 2026, hava bulutlu olacak. Sıcaklık 17 derece civarında seyredecek. Pazar günü, 26 Nisan 2026, hava daha sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklık 18 derece civarına ulaşacak.

Hava koşulları, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin olacak. Bu nedenle kat kat giyinmek önem taşıyor. Yanınızda bir mont bulundurmanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde şemsiye ya da su geçirmez bir ceket almak iyi bir fikir olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgarın hızına göre uygun önlemler almanız konforunuzu artıracaktır.