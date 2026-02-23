HABER

Eskişehir Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 23 Şubat 2026'da hava durumu kısmen güneşli geçiyor. Gün boyunca sıcaklık 8-10 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 2-4 dereceye düşecek. 24 Şubat'ta yer yer güneşli bir hava beklenirken, 25 ve 26 Şubat'ta kar yağışı ihtimali bulunuyor. Sürücüler, karla kaplı yollar için uygun lastik kullanmalı ve hız limitlerine dikkat etmelidir. Hava durumunu kontrol ederek gerekli önlemler alınmalıdır.

Seray Yalçın

Bugün, 23 Şubat 2026 Pazartesi, Eskişehir'de hava durumu kısmen güneşli. Gündüz sıcaklığı 8 - 10 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 2 - 4 derece arasında seyredecek. Rüzgar, güneydoğu yönünden hafif esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 24 Şubat Salı günü hava yer yer güneşli olacak. Sıcaklıklar 10 - 12 derece arasında değişecek. 25 Şubat Çarşamba günü hafif kar yağışı beklentisi var. Sıcaklıklar 4 - 6 derece civarında olacak. 26 Şubat Perşembe günü zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı görülebilir. Sıcaklık 2 - 4 derece arasında kalacak.

Bu dönemde, özellikle 25 ve 26 Şubat tarihlerinde kar yağışı bekleniyor. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak da önemlidir. Sürücüler, karla kaplı yollar için uygun lastiklere sahip olmalıdır. Hız limitlerine uymaları da tavsiye edilir. Soğuk havalarda hipotermi riskine karşı kalın giyinmek gerekmektedir. Ayrıca, açık hava etkinliklerinde dikkatli olmak önemlidir.

