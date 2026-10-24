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Eskişehir Hava Durumu! 24 Ekim Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 24 Ekim Cumartesi günü hava durumu dikkat çekiyor. Gün içinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek ve hafif bulutlu bir görünüm hakim olacak. Akşam saatlerine doğru sıcaklık 15 dereceye kadar inebilir. Haftasonu boyunca hava durumu bulutlu geçerken, önümüzdeki günlerde yer yer hafif yağışlar bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecekler için şemsiye ve hafif giysiler bulundurmak önem taşıyor.

Eskişehir Hava Durumu! 24 Ekim Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Eskişehir hava durumu, 24 Ekim Cumartesi 2026 tarihi için dikkat çekici. Şehrin genelinde gün içinde sıcaklık, 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hafif bulutlu bir görünüm hakim olacak. Öğle saatlerinde güneş zaman zaman kendini gösterecek. Ancak serin havanın etkisini artıran rüzgarlar hissedilecek. Dışarıda bulunanlar, şemsiye ya da hafif bir hırka almayı düşünebilir.

Günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklığında belirgin bir düşüş bekleniyor. Akşam saatlerine doğru sıcaklık 15 dereceye kadar inebilir. Dışarıda vakit geçirenlerin hafif giysiler bulundurması önemli. Bu akşam için açık ve serin bir hava var. Romantik yürüyüşler ya da arkadaş buluşmaları için ideal koşullar sağlanıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu durumunda, hafta sonu boyunca Eskişehir’de bulutların cirit attığını göreceğiz. Sıcaklıklar, hafta içinde 18 ile 21 derece arasında dalgalanacak. Özellikle salı gününden itibaren yer yer hafif yağış bekleniyor. Eskişehir’deki vatandaşların dışarı çıkarken şemsiye bulundurması faydalı olur. Sabah saatlerinde düşen sıcaklıklarla kalın giysilere yönelmek akıllıca bir karar.

Daha konforlu dışarıda vakit geçirmek için aniden yağan geçiş dönemlerine dikkat etmek şart. Rüzgarın hissedileceği günlerde genç bireylerin açık alan etkinliklerini planlarken hava durumunu göz önünde bulundurması faydalı. Sağlıklı bir yaşam için hava şartlarının etkisinde kalmadan gündüz aktif kalmaya özen göstermek önemlidir.

Eskişehir’de hava durumu, gün içinde mevsim normallerinde geçerken, ilerleyen günlerde hafif yağışlı dönemler başlayacak. Bugünkü hava şartlarından yararlanarak dışarıdaki aktiviteleri planlamak gerekiyor. Olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, hem keyif hem de sağlık açısından büyük önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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