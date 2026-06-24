Eskişehir Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün 24 Haziran 2026 Çarşamba. Eskişehir'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli. Sıcaklıklar 29 ile 11 derece arasında değişecek. Yani, günün en yüksek sıcaklığı yaklaşık 29 derece. En düşük sıcaklık ise 11 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklıklar da buna uygun. Gündüz saatlerinde 29 derece hissedilecek. Gece saatlerinde ise 11 derece hissedilebilir. Rüzgarın hızı düşük. Nem oranı %1 civarında. Bu durum, Eskişehir'deki hava koşullarının rahat ve konforlu olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 25 Haziran 2026 Perşembe günü hava yine güneşli. Sıcaklıklar 30 ile 12 derece arasında olacak. 26 Haziran 2026 Cuma günü hava koşulları yine güneşli. Sıcaklıklar 31 ile 14 derece arasında değişecek. 27 Haziran 2026 Cumartesi günü de hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 30 ile 12 derece arasında olacak. Özetle, önümüzdeki günlerde Eskişehir'de hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak.

Bu güzel hava koşullarından en iyi şekilde faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak, günün en sıcak saatlerinde dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle vakitlerinde güneş ışınları dik gelebilir. Bu nedenle, güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Gerekirse şapka veya güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içmeyi ihmal etmeyin. Hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edin. Bu şekilde, Eskişehir'deki hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.