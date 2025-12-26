HABER

Eskişehir Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 26 Aralık 2025 Cuma günü soğuk ve bulutlu hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 5 dereceyi bulurken, akşam saatlerinde 4 dereceye düşecek. Gece 2 dereceyi görecek havada karla karışık yağmur bekleniyor. 27 ve 28 Aralık günlerinde de benzer soğuk koşullar devam edecek. Kar ve hafif kar sağanağı beklenirken, vatandaşların kış önlemlerini alması gerektiği vurgulanıyor. Sıcak içecekler tüketilmesi öneriliyor.

Taner Şahin

26 Aralık 2025 Cuma günü Eskişehir'de hava soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 5 derece civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 dereceye düşecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 2 derece civarına kadar inecek. Karla karışık yağmurlu hava koşulları görülecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek.

27 Aralık Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 0 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık -5 derece civarında olacak. Bu gün boyunca zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı görülebilir. 28 Aralık Pazar günü de benzer hava koşulları devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 1 derece civarı olacak. Gece sıcaklıkları -6 derece civarında seyredecek. Yine zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarında özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olmak önemlidir. Yolculuk yaparken araçların kış lastikleri ile donatılması gerekmektedir. Sürüş hızının hava koşullarına uygun şekilde ayarlanması gerekiyor. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Sıcak içecekler de tüketilmesi önerilmektedir. Evde kalanların ise pencere ve kapıların sızdırmazlığını kontrol etmesi gerekiyor. Isınma sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi önemlidir.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde soğuk ve yağışlı hava koşulları devam edecek. Hem dışarıda olanların hem de evde kalanların gerekli önlemleri alması önem taşımaktadır. Sağlıklı ve güvenli bir şekilde gün geçirmek için bu tedbirler dikkate alınmalıdır.

hava durumu Eskişehir
