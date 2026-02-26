Eskişehir Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

26 Şubat 2026 Perşembe, Eskişehir'de hava durumu soğuk. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 1 - 2 derece arasında. Gece sıcaklık ise 2 - 3 derece olacak. Rüzgar güneybatı yönünden orta şiddette esmesi öngörülüyor. Bu koşullarda kalın giysiler giymek sağlık açısından önemlidir. Su geçirmez kıyafetler de tercih edilmelidir. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Uygun lastiklere sahip olmak da güvenliği artırır.

Gelecek günlerde hava durumu değişecek. 27 Şubat Cuma günü kar ve hafif kar sağanağı bekleniyor. Sıcaklık yine 1 - 2 derece olacak. 28 Şubat Cumartesi günü hava bulutlu ve güneşli geçecek. Sıcaklık bu sefer 4 - 5 derece arasında seyredecek. Hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Hava durumunu düzenli takip etmek günlük planlarınızı kolaylaştıracaktır.