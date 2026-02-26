HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de hava durumu 26 Şubat 2026 tarihinde soğuk ve karla karışık yağmurlu. Günlük sıcaklık 1 - 2 derece arasında değişirken, gece sıcaklığı 2 - 3 derece olarak tahmin ediliyor. Güneybatı yönünden orta şiddette rüzgar esmesi bekleniyor. Kalın giysilerin yanı sıra su geçirmez kıyafetlerin tercih edilmesi sağlık açısından önem taşıyor. Hava koşullarını dikkate alarak uygun lastiklerle yola çıkmak güvenliği artırıyor.

Eskişehir Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

26 Şubat 2026 Perşembe, Eskişehir'de hava durumu soğuk. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 1 - 2 derece arasında. Gece sıcaklık ise 2 - 3 derece olacak. Rüzgar güneybatı yönünden orta şiddette esmesi öngörülüyor. Bu koşullarda kalın giysiler giymek sağlık açısından önemlidir. Su geçirmez kıyafetler de tercih edilmelidir. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Uygun lastiklere sahip olmak da güvenliği artırır.

Gelecek günlerde hava durumu değişecek. 27 Şubat Cuma günü kar ve hafif kar sağanağı bekleniyor. Sıcaklık yine 1 - 2 derece olacak. 28 Şubat Cumartesi günü hava bulutlu ve güneşli geçecek. Sıcaklık bu sefer 4 - 5 derece arasında seyredecek. Hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Hava durumunu düzenli takip etmek günlük planlarınızı kolaylaştıracaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üvey babadan 9 yaşındaki çocuğa şiddet! Hemen harekete geçildiÜvey babadan 9 yaşındaki çocuğa şiddet! Hemen harekete geçildi
Gümüşhane’de eğitime kar engeliGümüşhane’de eğitime kar engeli

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi

''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.