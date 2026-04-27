Eskişehir Hava Durumu! 27 Nisan Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü, Eskişehir'de hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 18 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 5 dereceye düşecektir. Bu durum, gün boyunca hava sıcak ve güneşli olacak demektir. Akşamları ise serin bir hava hakim olacaktır.

Önümüzdeki günlerde, 28 Nisan Salı ve 29 Nisan Çarşamba günlerinde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 18 ile 19 derece arasında ölçülecek. Akşamları sıcaklık 3 ile 6 dereceye inecek. Bu durum, gün boyunca ılıman ve güneşli, akşamları ise serin bir hava anlamına geliyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerindeki sıcaklık değişimlerine dikkat etmek önemlidir. Gün boyunca güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Akşamları ise serin rüzgarlar nedeniyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Bu nedenle, sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalıdır. Gerektiğinde bir ceket veya hırka bulundurmak da önerilmektedir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanılması tavsiye edilir.

