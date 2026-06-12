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Ordu’da ineğin teptiği kadın hayatını kaybetti

Ordu’nun Aybastı ilçesinde ineğin tepmesiyle yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ordu’da ineğin teptiği kadın hayatını kaybetti

Ordu’nun Aybastı ilçesinde hayvan otlatırken ineğin tepmesi sonucu yaralanan kadın, Samsun’daki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Aybastı ilçesine bağlı Alacalar Mahallesi’nde meydana geldi. Hayvanlarını otlatan Meral Kılavuz (53), ineğin tepmesi sonucu ağır şekilde yaralandı. İlk olarak Aybastı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kılavuz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kılavuz’un cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ordu Adli Tıp Kurumu İnek
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