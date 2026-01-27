Eskişehir Hava Durumu! 27 Ocak Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de, 27 Ocak 2026 Salı günü hava durumu genellikle bulutlu. Hafif yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklık 9 - 10 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 - 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneydoğudan orta şiddette esecek. Nem oranı %70 - %80 arasında tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken hafif bir yağmurluk veya su geçirmez bir ceket almak faydalı olacaktır.

28 Ocak Çarşamba günü, havanın daha çok bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıklar 8 - 9 derece civarında kalacak. 29 Ocak Perşembe günü, hafif yağışlı bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 10 - 11 derece arasında gerçekleşecek. 30 Ocak Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Bu günde sıcaklık 11 - 12 derece civarında olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlara karşı hazırlıklı olmak gereklidir.

Eskişehir'deki hava durumu hafif yağışlı ve ılıman bir havayı gösteriyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Yağışlara karşı hazırlıklı olmak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olur.