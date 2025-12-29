Eskişehir Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

29 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde, Eskişehir'de hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 0 ile 4 derece arasında değişecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar -4 dereceye kadar düşecek. Eskişehir'deki hava durumu, soğuk ve karla karışık yağmurlu bir gün olarak tanımlanabilir.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Aralık Salı günü, gündüz sıcaklıkları 4 ile 7 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise -4 derece civarında ölçülecek. 31 Aralık Çarşamba günü, gündüz sıcaklıkları 1 ile 4 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları -10 dereceye kadar düşebilir. Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu kalacak.

Soğuk hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olmak önemlidir. Yol yüzeylerinde buzlanma oluşabilir. Bu nedenle kayma riskine karşı tedbirli olunmalıdır. Araçların kış lastikleriyle donatılması sağlanmalıdır. Soğuk havada vücut direncini artırmak için kalın giyinmek faydalı olacaktır. Eller ve yüz için uygun aksesuarlar kullanılmalıdır. Evde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Su borularının donmasını önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır.

Sonuç olarak, Eskişehir'de 29 Aralık Pazartesi 2025 tarihi itibarıyla hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Dışarıda ve evde gerekli önlemleri alarak soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir.