HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

"Yasak aşk" iddiası sonrası AK Parti harekete geçti! Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında ihraç iddiası

Sakarya Adapazarı Belediyesi'ndeki "yasak aşk" iddiası gündem olmuştu. Söz konusu iddia üzerine AK Parti harekete geçtiği iddia edildi. 'Yasak aşk' skandalıyla gündeme gelen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun kesin ihraç talebiyle disipline sevk edileceği öne sürüldü.

"Yasak aşk" iddiası sonrası AK Parti harekete geçti! Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında ihraç iddiası
Rosetta

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile Özel Kalem Müdiresi Elif Saçar arasında geçtiği öne sürülen 6 aylık "müstehcen" yazışmaları, Saçar'ın kızı Ceyda Saçar ortaya çıkarmıştı.

22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Ceyda Saçar, geçtiğimiz günlerde Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca’nın Sakarya'da katıldığı toplantıda kürsüye çıkarak söz konusu iddiayı dile getirmiş, Işıksu'nun kendisini tehdit ettiğini, üstüne 50 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtığını söylemişti.

BELEDİYE BAŞKANI IŞIKSU "ŞANTAJ" DEDİ

Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, iddiaları reddederek Saçar ailesinin kendisine “şantaj” yaptığını öne sürmüştü.

KESİN İHRAÇ İDDİASI

Yaşanan son gelişmede AK Partili Işıksu'nun kesin ihraç talebiyle disipline sevk edileceği iddia edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cinsel istismarda bulunup öldürmüştü! Doktor ile ilgili yeni gelişme: Cezası düşürüldüCinsel istismarda bulunup öldürmüştü! Doktor ile ilgili yeni gelişme: Cezası düşürüldü
Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmişSinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adapazarı ak parti yasak aşk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.