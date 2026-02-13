"Yasak aşk" iddiası sonrası AK Parti harekete geçti! Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında ihraç iddiası

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile Özel Kalem Müdiresi Elif Saçar arasında geçtiği öne sürülen 6 aylık "müstehcen" yazışmaları, Saçar'ın kızı Ceyda Saçar ortaya çıkarmıştı.

22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Ceyda Saçar, geçtiğimiz günlerde Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca’nın Sakarya'da katıldığı toplantıda kürsüye çıkarak söz konusu iddiayı dile getirmiş, Işıksu'nun kendisini tehdit ettiğini, üstüne 50 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtığını söylemişti.

BELEDİYE BAŞKANI IŞIKSU "ŞANTAJ" DEDİ

Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, iddiaları reddederek Saçar ailesinin kendisine “şantaj” yaptığını öne sürmüştü.

KESİN İHRAÇ İDDİASI

Yaşanan son gelişmede AK Partili Işıksu'nun kesin ihraç talebiyle disipline sevk edileceği iddia edildi.