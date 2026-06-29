Eskişehir Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Haziran 2026, Eskişehir'de hava durumu keyifli. Gün boyunca parlak güneş ışığı altında hava sıcaklığı 30 derece civarında kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 13 ile 14 derece arasında seyredecek. Yağış beklenmediği için açık hava etkinlikleri için uygun bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Haziran Salı günü hava sıcaklığı 32 derece civarında olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 33 derece civarında tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları ise 16 ile 18 derece arasında değişecek. 2 Temmuz Perşembe günü bazı bölgelerde hafif yağmur bekleniyor. Ancak genel olarak hava sıcaklıkları 30 derece civarında kalacak.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçirirken güneşten korunmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalıdır. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmalısınız. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Dışarıda vakit geçirirken güneş koruyucu ürünler kullanmak cildinizi korur.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirirken gerekli önlemleri alarak güzel havanın tadını çıkarabilirsiniz.