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Eskişehir Hava Durumu! 30 Haziran Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 30 Haziran 2026 Salı günü hava durumu oldukça sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 32 - 34 derece arasında olacakken, geceleri 14 - 16 dereceye düşecek. Nem oranı %40 - %50 seviyelerinde bekleniyor. Yağış yok. Rüzgar hızı 3 - 5 km/saat arasında, kuzeydoğudan esecek. Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun ama sağlık açısından dikkatli olunmalı. Güneşten korunmak önemlidir.

Eskişehir Hava Durumu! 30 Haziran Salı Eskişehir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 30 Haziran 2026 Salı günü, Eskişehir'de hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32 - 34 derece civarında bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 14 - 16 derece arasında seyredecek. Nem oranı %40 - %50 civarında olacak. Yağışın beklenmediği tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 3 - 5 km/saat arasında, kuzeydoğu yönünden esecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmanız gerekiyorsa, bol su içmeyi ihmal etmeyin. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 32 - 34 derece seviyelerinde olacak. 2 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 30 - 32 derece arasında tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin tipik özellikleriyle uyumludur. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunmaktadır. Ancak öğle saatlerinde dışarıda bulunacaksanız, güneş ışınlarından korunmak için önlemler almalısınız.

Eskişehir'de 30 Haziran ve takip eden günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Bu günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Sağlık ve güvenliğinizi korumak ise çok önemlidir. Gerekli önlemleri almayı ihmal etmeyin.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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