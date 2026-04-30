Eskişehir Hava Durumu! 30 Nisan Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Nisan 2026 Perşembe, Eskişehir'de hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklığı yaklaşık 20 derece olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 7 - 8 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 14 km/saat civarında. Rüzgar kuzeybatıdan essek. Nem oranı gündüz %49, akşam ise %61 civarında. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 1 Mayıs Cuma günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 11 - 12 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 4 - 5 derece civarında gerçekleşecek. 2 Mayıs Cumartesi günü bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 7 - 8 derece aralığında olacak. Gece sıcaklığı 3 - 4 derecede kalacak. 3 Mayıs Pazar günü hafif kar ve yağmur karışımı bir hava tahmini var. Gündüz sıcaklığı 6 - 7 derece olacak. Gece ise 1 - 2 derece arasında seyecek.

Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Yağmurlu ve soğuk günlerde uygun kıyafetler giymek gereklidir. Bu, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, olumsuzlukların önüne geçebilir.