Eskişehir Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Ocak 2026 Cuma günü, Eskişehir'de hava durumu değişken. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5 - 6 derece civarında. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 7 - 8 dereceye yükselecek. Yağışların devam etmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 3 - 4 dereceye düşecek. Yağışların hafiflemesi bekleniyor. Nem oranı %80 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 16 - 30 km/saat arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde değişken olacak. 31 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 4 - 6 derece arasında olması bekleniyor. Yer yer sağanak yağmurlar görülebilir. 1 Şubat Pazar günü hava sıcaklıkları 5 - 9 derece arasında olacak. Bulutlu bir hava hakim olması öngörülüyor. 2 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklıkları 1 - 8 derece arasında olacak. Yağmurlu bir hava etkili olacak.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez bir mont da yanınıza alabilirsiniz. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek önemlidir. Uygun ayakkabılar da tercih etmelisiniz. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmanız gerekir. Rüzgarın etkisini azaltmak için aksesuarlar da önerilir.

Eskişehir'de 30 Ocak Cuma günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak gününüzü daha konforlu hale getirebilirsiniz.