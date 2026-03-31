Eskişehir Hava Durumu! 31 Mart Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 31 Mart 2026 Salı. Eskişehir'de hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 12 ile 4 derece arasında değişecek. Bu mevsim normallerine yakın bir hava durumu.

1 Nisan Çarşamba günü, hava bulutlu ve güneşli. Sıcaklık 13 ile 9 derece arasında seyredecek. 2 Nisan Perşembe günü, hafif yağış bekleniyor. Sıcaklık 15 ile 6 derece arasında olacak. 3 Nisan Cuma günü hafif yağışlı bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklık 11 ile 5 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kıyafetler tercih etmek faydalı olur. Hafif yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak iyi bir fikir. Böylece olası rahatsızlıkları önleyebilirsiniz.

Eskişehir'de hava durumu mevsim normallerine yakın seyredecek. Günlük planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanızda fayda var.