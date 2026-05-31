Eskişehir Hava Durumu! 31 Mayıs Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 31 Mayıs 2026 Pazar günü, Eskişehir'de hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklığın 20 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Gece sıcaklığı ise 10 derece civarında bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı orta seviyelerde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumunda değişkenlik görülecek. 1 Haziran Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklığın 23 derece civarına yükselebileceği belirtiliyor. 2 Haziran Salı günü yer yer sağanak yağışlar beklenecek. Gök gürültülü sağanaklar da olabilir. Sıcaklık 24 derece civarında olacağı ifade ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle 2 Haziran'daki yağışlı hava için yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler de iyi bir seçenek. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Hafif rüzgarlar bile ağaç dallarını hareket ettirebilir.

Eskişehir'de hava durumu değişkenlik göstereceğinden güncel hava tahminlerini takip etmelisiniz. Planlarınızı buna göre yapmak en doğrusu olacaktır.