Eskişehir Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 31 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gün içindeki sıcaklık 5 ile 8 derece arasında değişirken, hafif yağışlar etkili olacak. Rüzgar sabah saatlerinde güneydoğudan esecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 4 ile 9 derece arasında kalacak. 2 Şubat'ta yağmur sürerken, 3 Şubat'ta karla karışık yağmur bekleniyor. Dışarıda uygun kıyafet ve şemsiye bulundurmak önem taşıyor.

Devrim Karadağ

Bugün 31 Ocak 2026 Cumartesi. Eskişehir'de hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 5 ile 8 derece arasında değişecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 derece civarına düşecek. Hafif yağışlar devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 5 derece civarına gerileyecek. Hafif yağışlar sürecek. Rüzgar hızı sabah saatlerinde 9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde bu hız 11 km/saat olacak. Akşam saatlerinde rüzgar hızı 10 km/saat olarak bekleniyor. Gece saatlerinde de rüzgar hızı 10 km/saat olacak. Rüzgar yönü sabah saatlerinde güneydoğu, gündüz saatlerinde güney olacak. Akşam saatlerinde rüzgar batıdan esecek. Gece saatlerinde rüzgar kuzeybatıdan esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %87 olarak ölçülüyor. Gündüz saatlerinde bu oran %83 olacak. Akşam saatlerinde nem oranı %91 olarak bekleniyor. Gece saatlerinde nem oranı %94 seviyesine çıkacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 1 Şubat 2026 Pazar günü sıcaklık 4 ile 9 derece arasında değişmesi bekleniyor. Muhtemel sağanakların etkili olması öngörülüyor. 2 Şubat 2026 Pazartesi günü sıcaklık 4 ile 8 derece arasında olacak. Yağmurun etkili olması tahmin ediliyor. 3 Şubat 2026 Salı günü sıcaklık -1 ile 2 derece arasında değişecek. Karla karışık yağmur etkili olacak.

Bu dönemde yağışlı ve soğuk günlerde dikkatli olunmalıdır. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye yanınızda bulundurmanızda yarar var. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle trafikte dikkatli olmanızda fayda bulunuyor. Soğuk havalarda hipotermi riski de vardır. Vücut ısınızı korumaya özen gösterin. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurun.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
