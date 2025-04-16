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Eskişehir İl Emniyet Müdürü'nün acı günü

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın babası Tayyar Yılmaz'ın vefat ettiği açıklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü'nün acı günü

İl Emniyet Müdürlüğü, acı haberi sosyal medyadan duyuruldu. Müdürlük tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın babası Tayyar Yılmaz'ın vefat ettiği belirtildi. Paylaşımda, "Merhuma Allah'tan rahmet, başta sayın müdürümüz ve ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

"TÜM SEVENLERİNE SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLERİM"

Eskişehir Vali Hüseyin Aksoy, Müdür Yılmaz için taziye mesajı yayımladı. Vali Aksoy, mesajında, "İl Emniyet Müdürümüz Tolga Yılmaz'ın değerli babası Tayyar Yılmaz beyin vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" sözlerini kullandı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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