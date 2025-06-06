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Eskişehir’in Akdeniz'inde sıcak hava yine bunalttı! 49,5 derece ile rekor kırmıştı

Eskişehir’in Akdeniz’i olarak anılan ve 2023 yılında 49,5 derece ile Türkiye’nin en sıcak yeri seçilen Sarıcakaya ilçesinde Kurban Bayramı’nın ilk gününde termometreler 43 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alanlara yöneldi.

Eskişehir’in Akdeniz'inde sıcak hava yine bunalttı! 49,5 derece ile rekor kırmıştı

Eskişehir’in Akdeniz’i olarak anılan Sarıcakaya ilçesinde Meteroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı 40 derece sıcaklık, Kurban Bayramı’nın ilk gününde kendini hissettirdi. İlçedeki termometreler öğle saatlerinde 43 dereceyi gösterdi.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Vatandaşların kurban ibadetlerini yaparken sıcaktan bunaldığı, sık sık su tükettiği ve gölgelik alanlara yöneldiği gözlendi. İlçe dron ile havadan görüntülendi.

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TÜRKİYE’NİN EN SICAK NOKTASI SEÇİLMİŞTİ

Sarıcakaya ilçesi, 2023 yılında 49,5 derece ile Türkiye’nin en sıcak noktası seçilmişti.
(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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