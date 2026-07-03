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Eskişehir merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı

Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı

Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mağdurların toplam 3 milyon 890 bin 832 TL zarara uğradığı belirlenirken olayla ilgili soruşturma süreci sürüyor.

Eskişehir merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı 1

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Eskişehir’de meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayı kapsamında çalışma başlatıldı. Şüphelilerin sosyal medya ve Google reklamları üzerinden yatırım vaadiyle mağdurları sahte yatırım uygulamalarına yönlendirerek farklı IBAN hesaplarına para transferi yaptırdıkları, uygulamalar üzerinden gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak mağdurları dolandırdıkları tespit edildi.

Eskişehir merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı 2

Soruşturmada mağdurların toplam 3 milyon 890 bin 832 TL zarara uğradığı, şüpheli hesaplarında yaklaşık 40 milyon TL para hareketi bulunduğu belirlendi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 7 milyon 500 bin TL değerindeki 3 araç, 1 taşınmaz ile yaklaşık 20 milyon TL bulunan banka ve kripto varlık hesaplarına ise el konuldu.

Eskişehir merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı 3

Eskişehir merkezli soruşturma kapsamında 30 Haziran 2026 tarihinde Antalya, Isparta ve Aydın illerinde 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin tamamının yakalandığı operasyonda; 21 bin 700 euro, 195 bin TL, 1 adet kurusıkı tabanca, 12 cep telefonu, 1 laptop, 1 tablet, 1 SIM kart, 3 flash bellek ve 11 kredi kartı ele geçirildi.

Eskişehir merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı 4

Yakalanan 12 şüpheli bugün adli makamlara sevk edildi.

Eskişehir merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı asayiş
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