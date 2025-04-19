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Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 20 tutuklama

Eskişehir merkezli 24 ilde kurdukları sahte çağrı merkezi üzerinden çeşitli dijital yayın platformlarına ait üyeliklerin yenileneceğini belirterek 144 kişiyi 3,5 milyon lira dolandıran 71 şüpheliden 20’si tutuklandı.

Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 20 tutuklama

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, kurdukları sahte çağrı merkezleri üzerinden 0850 ve 0312'li numaralardan aradıkları kişileri çeşitli dijital yayın platformlarına ait üyeliklerin yenileneceğini, iptal edileceğini ya da iptal sürecinde vergi iadesi yapılacağını beyan ederek, dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı.

Şüphelilerin, mağdurların ödeme yapmadıkları takdirde haklarında yasal işlem başlatılacağı yönünde baskı kurarak, şahsi kullanımlarındaki şirket hesaplarına para gönderilmesini sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca 144 kişiyi yaklaşık 3,5 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

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3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir'in yanı sıra Ankara, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Antalya, Denizli, Hatay, Mersin, Adana, Konya, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Giresun, Ordu, Samsun, Kayseri, Balıkesir, Nevşehir ve Kütahya'da eş zamanlı baskınlar düzenledi. Şüphelilerin evlerine yapılan baskınlarda 54'ü kadın 71 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen diğer şüphelilerden 30'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 15'i hakkında ev hapsi kararı verildi, 20'si tutuklandı. Operasyon kapsamındaki 3 şüphelinin de arandığı belirtildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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