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Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 18 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet ekipleri tarafından ’fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini’ suçlarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde adli süreç tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler S.A., D.A., K.Ö., M.E., İ.B.A., F.Ö., Z.Ö., D.C.G., E.Ö., O.U.G., Y.Y., M.E.G., M.T., A.K.A., E.İ.K., M.T., E.K. ve Ö.Ö., tutuklama talebiyle Eskişehir Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Hakimlikçe yapılan sorgulamaların ardından 18 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve muhtemel bağlantıların ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü şekilde titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı 1

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı 2

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fuhuş
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