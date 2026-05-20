HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eskişehir’de araç yayalara çarptı: 2’si ağır 3 yaralı

Eskişehir’de bir aracın apartman girişinde feci şekilde çarptığı 3 yayadan 2’sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Kaza, Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi Şimşek Sokak üzerinde meydana geldi.

Eskişehir’de araç yayalara çarptı: 2’si ağır 3 yaralı

Eskişehir’de bir aracın apartman girişinde feci şekilde çarptığı 3 yayadan 2’sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi Şimşek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hatice A. idaresindeki 26 UF 304 plakalı araç, henüz bilinmeyen sebeple yoldan çıkıp 3 numaralı apartmana yöneldi. Apartman önündeki yayaların arasına giren araç 3 kişiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Hadine M. (57), Vildan K. (34) ve Şerafettin T. (71) ilk müdahalelerini ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Şerafettin T. ve Hadine M.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla alakalı inceleme başlatıldı. Hoca yandan kazağını bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Yarın bir gün bizim çocuklarımız da olabilir"

Mahalle sakinlerinden Yaşar Varlık, "Tramvay yolundaki ışıkların devamlı çalışmasını istiyoruz. Mümkünse buna bir çare bulsunlar. Bugünkü kaza bundan kaynaklı. Durmuyorlar, direkt karşıya geçiyorlar. Onun için burada sık sık kaza oluyor, bu 4’üncü 5’inci oldu. Yarın bir gün bizim çocuklarımız da olabilir, daha yaşlılarımız olabilir. Bu sorunun bir an evvel çözülmesini istiyoruz" dedi.

Eskişehir’de araç yayalara çarptı: 2’si ağır 3 yaralı 1


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da sağanak yağış: Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştuAdana'da sağanak yağış: Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu
Sakarya'da sıkışan 2 kedi yavrusu kurtarıldıSakarya'da sıkışan 2 kedi yavrusu kurtarıldı

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Malatya güne depremle uyandı

Malatya güne depremle uyandı

Cami önünde sır ölüm! Ailesi sinir krizi geçirdi

Cami önünde sır ölüm! Ailesi sinir krizi geçirdi

TFF harekete geçti! Başkanlar için 'şike' operasyonu: '70 milyon TL'lik bahis oynamış'

TFF harekete geçti! Başkanlar için 'şike' operasyonu: '70 milyon TL'lik bahis oynamış'

Türkiye'nin en zenginlerinden biriydi! Gizlice gömüldü, ailede kriz...

Türkiye'nin en zenginlerinden biriydi! Gizlice gömüldü, ailede kriz...

İslam Memiş 'son 5 yılın gerçek şampiyonu' diyerek açıkladı

İslam Memiş 'son 5 yılın gerçek şampiyonu' diyerek açıkladı

Akaryakıta yeni zam beklentisi: Tarih de geldi

Akaryakıta yeni zam beklentisi: Tarih de geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.