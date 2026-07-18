Eskişehir’de bir mahallede aynı anda iki yangın

Olay, Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Temizsoy Sokak çevresindeki boş 2 arazide henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri ve çevreye yayılan dumanı fark eden mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

AYNI MAHALLEDE İKİNCİ YANGIN

Ekiplerin alevlere müdahale ettiği esnada, aynı mahallede bulunan Gündoğmuş Sokak’ta da bir evin bodrumunda yangın çıktığı ihbar edildi. Ot yangından müdahale eden ekip, soğutma çalışmalarını tamamladıktan sonra bu adrese geçti. Çevre sakinlerinin kendi imkanları ile yangını söndürdüğü öğrenilirken, ekipler tedbiren yine soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Bazı çevre sakinleri, her iki yangını da mahalledeki çocukların çıkardığını öne sürdü. Şüphelilerin polis ekiplerince yakalandıkları öğrenildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır