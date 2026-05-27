Eskişehir’de hastaneler acemi kasaplarla doldu

Eskişehir’de Kurban Bayramı’nın ilk günü kurban keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanelerde yoğunluk oluşturdu.

Eskişehir’de Kurban Bayramı’nın ilk günüyle birlikte acemi kasaplar sabahın ilk saatlerinden itibaren hastanelerin yolunu tuttu. Kurban keserken vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, Eskişehir Şehir Hastanesi Acil Polikliniği’nde yoğunluk oluşturdu. Hastaneye başvuranların büyük genelinin el ve bacak bölgelerindeki derin bıçak kesikleri dikkat çekti. Yaralananların bir kısmı kendi imkanlarıyla acil servise ulaşırken, durumu daha ciddi olan bazı vatandaşlar ise 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

