Eskişehir’in kırsalı beyaza büründü

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Şükranlı Mahallesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.

Eskişehir’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Şükranlı Mahallesini beyaz örtüyle kaplayarak kış bereketini müjdeledi. Yağışı büyük bir sevinçle karşıladığını belirten Şükranlı Mahallesi Muhtarı Necmettin Aydın, yağışın artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanma riskini göz önünde bulunduran Aydın, belediyeden yolların güvenliği için tuzlama çalışması yapılmasını talep etti. Muhtarın talebinin ardından mahalleye ulaşan belediye ekipleri, tuzlama araçlarıyla yollara müdahale etti. Yapılan çalışmanın ardından mahalle yolunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ulaşımın sorunsuz bir şekilde devam ettiği bildirildi.