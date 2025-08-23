HABER

Eskişehirli esnaftan örnek davranış: İş yerinin balkonunu sebze bahçesine çevirdi

Eskişehir'de esnaflık yapan Salim Pektaş, iş yerinin balkonunu sebze bahçesine dönüştürerek hem geri dönüşüme katkı sağlıyor hem de doğal ürün ihtiyacını kendi çabasıyla karşılıyor. Plastik bidonları saksıya çevirerek biber, domates, salatalık ve patlıcan gibi sebzeler yetiştiren Pektaş, pazardaki yüksek fiyatlara karşı kendi üretimiyle çözüm buluyor.

Eskişehir’de esnaflık yapan Salim Pektaş, iş yerinin balkonunda yıllardır sebze yetiştiriyor. Plastik bidonları saksıya dönüştüren Pektaş, biberden domatese, salatalıktan patlıcana kadar birçok sebzeyi kendi imkânlarıyla üretiyor. Hem geri dönüşüme katkı sağlayan hem de doğal ürünler elde eden Pektaş, pazardaki yüksek fiyatlara rağmen ihtiyaçlarını kendi yetiştirdikleriyle karşılıyor.

"PAZARDA 250 LİRAYA SATILAN BİBERİ BEDAVAYA YİYORUZ"

Balkonunda yıllardır sebze yetiştirdiğini söyleyen Salim Pektaş, "Biz bunu üç beş senedir yapıyoruz. Boş bidonları kesip saksı gibi toprağı dolduruyoruz ve ekiyoruz. Hem verim alıyoruz hem de doğayı kirletmeden kendi ürünümüzü yetiştiriyoruz. Ürünler bize fazlasıyla yetiyor, hatta fazla geliyor. Orada yaklaşık 200 tane biber vardı, evde kullanıyoruz; turşusunu, yemeğini, menemenini yapıyoruz. Pazarda kilosu 250 liraya satılan biberi biz burada bedavaya yiyoruz" dedi.

"SEBZE İHTİYACIMIZI KENDİMİZ KARŞILIYORUZ

Bahçesinde de birçok ürün yetiştirdiğini anlatan Pektaş, "Çatıda üç senedir ekiyorum, arkada bahçemde de domates, fasulye, patlıcan, salatalık var. Böylece sebze ihtiyacımızı büyük ölçüde kendimiz karşılıyoruz. Limonun kilosu pazarda 150 lira ama bizim bahçemizde bedava." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR KATKI MADDESİ YOK"

Doğal üretime vurgu yapan Salim Pektaş, "Suyumuzu tulumbadan alıyoruz, su bedava, hava bedava, toprak bedava. Allah veriyor, çok şükür. Hepsi tam organik, hiçbir katkı maddesi yok. Böyle elde ettiğin biberin kokusunu alıyorsun, yemeye doyamıyorsun" diye konuştu.

(İHA)

