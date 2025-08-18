HABER

Eskişehirli sporcudan Zafer Kupası’nda önemli başarı

Kütahya’da 20 ilden 800’e yakın sporcunun katıldığı Zafer Kupası Kick Boks Turnuvası’na Eskişehir’den katılan Metehan Kaya, derece elde etti.Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kick Boks İl Temsilciliği işbirliğinde 17’nci İller Arası Zafer Kupası Kick Boks Turnuvası düzenlendi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kick Boks İl Temsilciliği işbirliğinde 17’nci İller Arası Zafer Kupası Kick Boks Turnuvası düzenlendi. Yeni Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya 20 ilden 800’e yakın sporcu katılım gösterdi. Eskişehir’den de Metehan Kaya müsabakalarda yer aldı. Turnuvayı 57 kilogram kategorisinde dereceyle bitiren Kaya, başarısıyla gurur kaynağı oldu.

Eskişehirli sporcudan Zafer Kupası’nda önemli başarı 2

(İHA)

