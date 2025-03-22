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Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği iftar yemeğinde esnaf ve protokolü buluşturdu...

22.03.2025 14:45
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Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (DESOB) tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen iftar yemeği, bu Ramazan ayında da gerçekleştirildi. Denizlili esnaflar arasındaki sosyal bağı güçlendirmek amacıyla düzenlenen iftar programı, DESOB Başkanı Mehmet Ali Erbeği'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği iftar yemeğinde esnaf ve protokolü buluşturdu...

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (DESOB) tarafından her yıl düzenlenen geleneksel iftar yemeği, bu Ramazan ayında da esnafları ve protokolü bir araya getirdi.

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Denizlili esnaflar arasında sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen iftar programı, DESOB Başkanı Mehmet Ali Erbeği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

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İFTAR PROGRAMINA KİMLER KATILDI

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği tarafından her yıl Ramazan ayında düzenlenen iftar yemeği bu yılda gerçekleştirildi.

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Denizlili esnaflar arası sosyal bağı güçlendirmek amacıyla Denizli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Denizli İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Beyağaç Belediye Başkanı Sezai Pütün, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, SGK İl Müdürü Abdullah Mersin, Turizm İl Müdürü Hüdaverdi Otaklı, Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, ve esnafların katılımıyla gerçekleşti.

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"DENİZLİ GENELİNDE 70 BİN ESNAF, 500 TANEDE YÖNETİCİMİZ VAR"

Yoğun katılımla gerçekleşen yemekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden DESOB Başkanı Mehmet Ali Erbeği, "Her yıl düzenlediğimiz iftar yemeğimiz kalabalık arkadaş çevremizden dolayı kalabalık oluyor bu yılda arkadaşlarımız bizleri yalnız bırakmadı. Bizim Denizli genelinde 70 bin esnafımız var. 500 tanede yöneticimiz var. Bu burada olmaları bizi çok mutlu etti" dedi.

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(İHA)

ramazan bannerBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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