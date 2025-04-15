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Esnafın atmaca zannettiği davetsiz misafir ebabil kuşu çıktı

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir esnafın, iş yerinin önünde bulduğu ve ilk etapta atmaca zannettiği kuş ebabil çıktı. Kuşu yetkililere teslim etmek isteyen esnaf kuşun doğaya kaçtığını söyledi.

Esnafın atmaca zannettiği davetsiz misafir ebabil kuşu çıktı

Sanayi sitesinde egzoz ve araç yazılımları üzerine iş yeri dükkanı bulunan Onur Komitoğlu, 3 gün önce iş yerindeki çöpleri dışarı çıkardığı sırada yerde kuş buldu. Kuşu bulunduğu yerden alan esnaf, yarası olup olmadığını kontrol ettirmek için veteriner hekime götürdü. Veteriner hekim, kuşun ebabil olduğunu ve bu türün oldukça nadir görüldüğünü belirtti. Veterinerin yönlendirmesiyle doğa koruma yetkililerine ulaşmak isteyen Komitoğlu, haftasonu olması sebebiyle ilgilenecek kimse bulamayınca kuşu evine götürdü.

TESLİM EDEMEDEN KUŞ EVİNDEN UÇTU

Onur Komitoğlu, veteriner hekimin söylemesi üzerine kuşun cinsini öğrendiğini belirterek, "Ebabil kuşlarının çok ender görülen kuşlar olduklarını ve hava da uyuyup beslendiklerini yere indikleri zaman bir daha havalanamayıp öldüklerini, tekrar havalanabilmek için yüksek bir yere çıkmaları gerektiğini biliyordum. Aynı zamanda Kur’ân-ı Kerim’de de geçen hatta haklarında bir surenin de bulunduğu bir tür. Veteriner ender bulunan bir tür olduğu için yetkililere teslim etmem gerektiğini söyledi, hafta sonu olduğu için ilgilenecek kimseye ulaşamadım. Ben de eve getirdim çok halsiz ve hareketsizdi, neredeyse hiç hareket etmiyordu. Herhangi bir yarası ya da hastalığı yoktu. Su içirmeye çalıştım, içmedi bizde şırınga ile su, tavuk suyu, bebek maması verdik ama yeterli gelmedi. Etçil bir tür olduğu için sonrasında et vermeye başladık. Pazar günü sabaha karşı hareketlenmeye, ötmeye başladı uçmak için evdeki perdelere tırmanmaya başlamıştı. Pazartesi günü de doğa korumaya teslim edemeden evin içinden dışarı uçtu" dedi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ebabil
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