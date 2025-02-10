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Esnemek neden bulaşıcıdır? İşte esnemenin bulaşıcı olduğunun bilimsel kanıtı

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
07.02.2025 21:23
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İnsanların bilinç dışı davranışlarından biri esneme hareketidir. Esnemek yalnızca insana özgü bir davranış değildir. Kedi, köpek gibi birçok farklı canlı türü de esneme hareketini istemsizce yapmaktadır. Bir kişinin karşısında bir başka kişi esnediğinde, diğer kişi de esnemeye başlamaktadır. Bu konu bilim insanları tarafından araştırılmış ve esnemenin bulaşıcı olduğu yönünde çeşitli kanıtlar ortaya çıkarılmıştır. Peki, esnemek neden bulaşıcıdır?

Esnemek neden bulaşıcıdır? İşte esnemenin bulaşıcı olduğunun bilimsel kanıtı

İnsanlarda istemsizce yapılan bazı bilinç dışı davranışlara rastlanılmaktadır. Bu davranışlardan biri ağız bölümünün anlık olarak kendini bırakması ve bu rahatlamanın etkisiyle bütün yüzdeki kasların kasılmasıdır. Bu davranış şekli esneme olarak tabir edilmektedir. Çeşitli faktörlere göre kimi kişiler üst üste esnerken kimileri ise anlık bir durumdan kaynaklı esneme eyleminde bulunabilir. Birçok bilim adamı esneme eyleminin bulaşıcı olduğunu belirtmektedir.

Esnemenin nedenleri nelerdir?

Esneme hareketi, pek çok canlının bilinçsizce yaptığı hareketlerden biri olarak bilinmektedir. Esneme anında gözler istemsizce kapanmakta ve gözlerden bir miktar yaş akmaktadır. Bu durumun gerçekleşmesinin temel sebebi, esneme sırasında yüzdeki kasların bilinç dışı kasılması ve bu kasılmanın göz etrafında da yaşanmasıdır.

Göz etrafındaki kaslar saniyelik olarak kasıldığı zaman gözyaşı bezleri üzerinde bir baskı oluşmakta ve bu baskı neticesinde istemsizce gözlerden yaş gelmektedir.

Esneme hareketi basit sebeplerden kaynaklı olabileceği gibi çeşitli rahatsızlıkların belirtisi de olabilmektedir. Genel olarak esnemenin nedenleri ise şöyledir:

  • Geceleyin yeteri kadar uyunamadığında, uykusuzluktan kaynaklı esneme eylemi görülür.
  • İnsanın kendini bitkin ve yorgun hissetmesi de esnemeye yol açan sebeplerden biridir.
  • Beyin bölgesine oksijen gitmesi kişinin kendini iyi hissetmesi yönünden önemlidir. Bu yüzden panik atak, kaygı, endişe gibi psikolojik rahatsızlığı olan insanlar daha çok esnemektedir.
  • Bulunulan ortam sıcaklığının fazla olması, ortamın gerici bir hal alması gibi durumlar da kişilerin esnemesine yol açabilir.
  • Beyin bölgesi çok fazla ısındığında soğutmak için vücut istemsizce esneme eyleminde bulunabilir.
  • Bir başkasının esnemesini görmek de kişinin esneme eylemini yapmasına neden olabilmektedir.

Esnemek neden bulaşıcıdır?

Esneme eylemi genel olarak kişilerin bitkin hissettiğinde, stresli olduklarında ya da uyumadıklarında ortaya çıkan, bilinç dışı bir eylemdir. Ancak bu sebepler dışında çok fazla esnemek, beyin ile alakalı bir rahatsızlığa işaret edebileceği gibi kalp ile ilgili bir soruna da işaret edebilir. Bu yüzden sebepsizce gün içinde haddinden fazla esneme eyleminde bulunan kişilerin en kısa zamanda uzman bir doktor görüşü alması tavsiye edilir.

Karşımızda bir kişi esnediği zaman otomatik olarak bizler de esnemeye başlarız. Bunun yanı sıra televizyon, gazete gibi mecralarda da esneyen bir profile rastlanıldığında istem dışı esneme davranışı ortaya çıkabilmektedir.

Esnemenin bulaşıcı olduğunu belirten birçok farklı bilimsel çalışma mevcuttur. Bu bilimsel çalışmalar neticesinde esneme eyleminin empati duygusundan kaynaklandığı belirtilmektedir. Bir nevi karşılıklı olarak esnemek, iletişime geçmek gibi de algılanmaktadır. Esneme hareketinden sonra yaygın olarak insanın uykusu gelmekte ve gözlerden yaş akarak, gevşeme durumu yaşanmaktadır.

İşte esnemenin bulaşıcı olduğunun bilimsel kanıtı

Bilim insanları tarafından esneme eyleminin bulaşıcı olup olmadığı konusunda birçok farklı araştırma yapılmıştır.

Esneme hareketi daha çok halsizlik ya da uyku düzeni olmadığında görülen bir hareket olarak bilinmektedir. Bazı insanlar yorgunluktan dolayı gün içinde birden fazla ve arka arkaya esnerken, kimisi ise bir başkasının esnediğini görüp aynı hareketi yapabilir.

Yapılan birçok bilimsel çalışma sonucunda esnemenin empati kurma ile ilişkisi olduğu belirtilmiştir. Bir insan esnediğinde karşısındakinin de esnemesi, onun duygularını anladığı manasına gelmektedir. Bu duruma beyin bölgesinde bulunan ve duyguları anlamaya yönelik işlev gören noktanın sebep olduğu saptanmıştır. Gün içinde birçok kez esneme eyleminde bulunan kişilerin nefes egzersizleri yaparak, bu durumu azaltmaları mümkündür.

Anahtar Kelimeler:
sürekli esnemek
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