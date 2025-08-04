Esneme eylemi hem insanlarda hem de hayvanlarda gerçekleşebilen bir durumdur. Ağız esneme sırasında istemsizce açılır ve yüzdeki kaslar kasılır. Birçok nedene bağlı olarak meydana gelebilen esneme eylemi genel olarak uyku hali, aşırı yorgunluk, stres ya da bazı inanışlara göre nazar nedeniyle gerçekleşebilmektedir. Bu eylemi tetikleyen başka unsurlar da bulunmaktadır. Örnek olarak kişinin karşısında birinin esnemesi, esnemenin bulaşıcı olduğuna inanılması nedeni ile o kişiyi de istemsizce esneme durumuna getirebilmektedir. Bulaşıcı olduğu düşünülen esneme eyleminin bu özelliği konusunda net ve bilimsel bir açıklama bulunmamaktadır.

Bir kişinin ya da bir hayvanın esnemesinin nedenleri çeşitlilik gösterir. Can sıkıntısından nazara, uyku halinden strese birçok farklı inanışın bulunduğu esneme nedenlerinin bilimsel olarak açıklanan bazı nedenleri şu şekildedir:

Kişinin canının sıkılması ya da benzeri durumlar içinde olması.

Aşırı yorgunluk hissi.

Yoğun seviyelerde yaşanan kas gerilmeleri ve kasılmaları.

Bedenin ani basınç değişikliklerine maruz kalmış olması.

Solunum fonksiyonlarının normalden çok daha hızlı bir şekilde etkinleştiği durumlara maruz kalmak.

Esneme durumunun bulaşıcı ya da nazara bağlı olarak gerçekleşmesi bilimsel bir temele dayanmayan ama halk arasında çok fazla inanılıp söylenen bir durumdur. Genel olarak normal ve doğal karşılanan bir eylem olan esneme çok fazla arka arkaya yaşanmadığı sürece anlık olarak gelişebilir ve bir tehlikesi olmadığı bilinir. Ancak kişi çok fazla ve sık esniyorsa bir problemin işareti olabilir. Birçok farklı neden esnemeyi tetikleyebilir. Şu durumların esnemeye neden olduğu bilinmektedir:

Beynin rutine girmesi

Bir yerde çok fazla zaman geçirmek

Birinin esnediğini görmek

Aniden artan bir basınca maruz olmak

Çok yoğun çalışma

Sıkıcı olan durumlar yaşamak

Esnerken neden gözümüzden yaş gelir? Sebebi nedir?

Esnerken gözlemlenen bir durum da gözlerden yaş gelmesidir. Gözyaşı çeşitli nedenlere bağlı olarak akan bir göz sıvısıdır. Esnemek de gözyaşının akmasına neden olabilen etkenler arasında yer almaktadır. Kişiler esnerken ağızlarını çok fazla geniş açtıkları için gözleri kapanma noktasına gelir. Göz çevresindeki yüz kasları kasılır ve gözyaşı bezleri basınç ile karşılaşır. Oluşan basıncın etkisi ile de gözyaşı göze doğru akmaya başlar.

Gözyaşları göz yüzeyine dağılır ve gözleri koruma, gözlerde kayganlık ve berraklık gibi durumlara neden olur. Gözlerin yüzey kısmına dağılan gözyaşları daha sonraki süreçte göz kapaklarının burun bölgesine yakın olan kısımlarında altta ve üstte yer alan iki delikten girerek küçük kanallar aracılığı ile gözyaşı keselerine ulaşır. Bir kişinin gözyaşının akması çeşitli nedenlere bağlı olabilir. Fiziksel nedenler ya da kişinin canının yanması gibi durumlar dışında moral bozukluğu üzüntü gibi nedenlere bağlı olarak da kişinin ağlama eylemi esnasında gözlerden yaş akabilir.

Gözlerden yaş akmasının bir başka nedeni de esneme eylemidir. Herhangi bir neden ile esneyen kişinin gözünden yaş akabilir. Esneme esnasında meydana gelen kasılmalar gözyaşlarının göz bölgesinde birikmesine de neden olmaktadır. Gözyaşı kanalları normalden çok daha geniş ise ya da göz kuruluğu gibi bir durum söz konusu ise kişilerin esnemesi sırasında gözlerinde yaşarma olmayabilir.