Eşref Fakıbaba'dan istifa kararı! Hem vekillikten hem partinden ayrılacak

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin görüşlerini paylaşan Ahmet Eşref Fakıbaba, "İYİ Parti’ye geçerken ‘Ne mutlu Türküm diyene’ dememişimdir, ‘Türkiye milliyetçisiyim’ demişimdir. Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu sonuçlanacağına inanıyorum. Sonuçlanmazsa devlet gereğini yapar. Barış sürecinin yanındayım.” demişti.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, bu sözlere tepki göstermiş Fakıbaba'yı şu sözlerle istifaya davet etmişti;

“‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur. Siyasi namusun gereği olarak, AK Parti’den istifa ederken takındığı ve tarafımızdan da takdir edilen tutumu yeniden sergilemesini diliyor, partimizden ve milletvekilliğinden istifasını bekliyorum.”

KARARINI VERDİ! İSTİFA EDECEK

Fakıbaba, yaşanan bu gelişmelerin ardından milletvekilliği ve İYİ Parti'den istifa edeceğini açıkladı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Fakıbaba yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bugün hem partiden hem milletvekilliğinden istifa dilekçemi derhal gönderiyorum. Genel başkanımız madem böyle istemiş, bunu yapacağım. Her işte bir hayır vardır. Dervişoğlu’na yaptığı çabalardan dolayı yürekten teşekkür ediyorum. İYİ Parti’ye girdiğim zaman da düşüncelerde farklılık olan biriydim. Barış süreci geldiği zaman partide fikrimi belirtiyordum, zarar vermemek adına ses çıkarmıyordum.