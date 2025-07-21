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Et yiyen çekirge o ilimizde görüldü! Büyüklüğü 20 santimetreyi buldu, çıkardığı ses dikkat çekti

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Batman'ın Kozluk ilçesinde korkutan bir görüntü ortaya çıktı. Bir vatandaş, cep telefonuyla yaklaşık 20 santim uzunluğundaki etçil çekirgeyi görüntüledi. Çekirgenin büyüklüğü ve çıkardığı ses dikkat çekti.

Batman’ın Kozluk ilçesinde dev boyutlara ulaşan bir çekirge, yerleşim yerinde görüldü.

Yaklaşık 20 santim uzunluğundaki çekirgeyi fark eden bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla o anları kayda aldı. Çekirgeyi bir odun parçası yardımıyla havaya kaldıran vatandaş, canlıyı şakayla karışık “evde besleyeceğini” ifade etti. Vatandaş daha sonra çekirgenin zararsız ve etçil bir tür olduğunu öğrendi.

YERLEŞİM ALANLARINA İNEBİLİYOR

Uzmanlara göre bu tür büyük çekirgeler, özellikle kuraklık ve yiyecek yetersizliği gibi durumlarda doğal yaşam alanlarından çıkarak yerleşim bölgelerinde görülebiliyor. Etçil oldukları için tarımsal zararlılarla da beslenebilen bu canlıların insanlara doğrudan bir zararı bulunmuyor. Dev çekirgeyle karşılaşan vatandaş, kısa süreli şaşkınlık yaşadıktan sonra çekirgeyi yeniden doğal ortamına bıraktı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman ilçe
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