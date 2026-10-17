Etimesgut Belediyesi'ne soruşturmada yeni gelişme! Tutuklandılar

Son dakika: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Etimesgut Belediyesi'nde yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme ve imar-ruhsat işlemlerinden menfaat temin edilmesine yönelik iddialara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkan Yardımcıları G.B. ve F.G'nin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İŞTE SUÇLAMALAR

13 Ekim'deki operasyonun ardından; Sayıştay raporları, şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, MASAK ve HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda 5'i belediye görevlisi olmak üzere 25 şüpheli "suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "zimmet, rüşvet, irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Bugün de Etimesgut Belediyesi soruşturmasında 2 belediye başkan yardımcısı dahil 7 kişi tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.