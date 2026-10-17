Etimesgut Belediyesi'ne soruşturmada yeni gelişme! Tutuklandılar

Son dakika: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Etimesgut Belediyesi'nde yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme ve imar-ruhsat işlemlerinden menfaat temin edilmesine yönelik iddialara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkan Yardımcıları G.B. ve F.G'nin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
13 Ekim'deki operasyonun ardından; Sayıştay raporları, şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, MASAK ve HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda 5'i belediye görevlisi olmak üzere 25 şüpheli "suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "zimmet, rüşvet, irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.
Bugün de Etimesgut Belediyesi soruşturmasında 2 belediye başkan yardımcısı dahil 7 kişi tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum