HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil

Euro NCAP açıkladı! İşte 2025 yılında test edilen sınıfının en güvenli otomobilleri

Avrupa'nın bağımsız çarpışma testi otoritesi Euro NCAP, tarihinin en yoğun test yılını geride bıraktı ve 2025 yılında test edilen sınıfının en güvenli otomobillerini açıkladı. İşte Euro NCAP'e göre o modeller...

Euro NCAP açıkladı! İşte 2025 yılında test edilen sınıfının en güvenli otomobilleri
Enes Çırtlık

Euro NCAP, uzmanlarının geçtiğimiz yıl boyunca test ettiği en güvenli modeller olan 2025'in Sınıfının En İyisi (Best-in-Class) otomobillerini açıkladı.

KÜÇÜK AİLE OTOMOBİLİ SINIFININ ZİRVESİNE YERLEŞTİ

Euro NCAP'in basın açıklamasına göre, test kurumunun bugüne kadarki en yoğun yılı olan ve diğer tüm zamanlardan daha fazla yeni otomobilin test edildiği bu dönemde, en yüksek puanı alan araç, Küçük Aile Arabası kategorisinin zirvesine yerleşen ve 2025'in En İyi Performans Gösteren (Best Performer) unvanını kazanan Mercedes-Benz CLA oldu.

Euro NCAP açıkladı! İşte 2025 yılında test edilen sınıfının en güvenli otomobilleri 1

2025'in diğer en iyi performans gösterenleri ise MINI Cooper E, Tesla Model 3 ve Model Y, smart #5 ve Polestar 3 oldu.

Tam tablo ise şu şekilde:

  • En iyi Performas Gösteren ve En İyi Küçük Aile Otomobili: Mercedes-Benz CLA
  • En İyi Şehir & Süpermini Otomobili: MINI Cooper E
  • En İyi Büyük Aile Otomobili: Tesla Model 3
  • En İyi Küçük SUV: Tesla Model Y
  • En İyi Büyük SUV: smart #5
  • En İyi Yönetici Sınıfı Otomobil: Polestar 3

OTOMOBİLLER NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

'Sınıfının En İyisi'ni belirlemek için dört değerlendirme alanındaki (Yetişkin Yolcu, Çocuk Yolcu, Savunmasız Yol Kullanıcısı ve Güvenlik Yardımcısı) puanların ağırlıklı toplamı hesaplandığı aktarıldı. Sadece standart güvenlik ekipmanlarına sahip araçların ödüle uygun olduğu ve bu araçların beş yıldızlı Euro NCAP derecesi elde etmiş olmaları gerektiği belirtildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Suriye sınırında dikkat çeken gelişme: Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel incelemelerde bulunduSon dakika | Suriye sınırında dikkat çeken gelişme: Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel incelemelerde bulundu
20 saniyelik bu hareket hayat kurtarıyor20 saniyelik bu hareket hayat kurtarıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.