Euro NCAP açıkladı! İşte 2025 yılında test edilen sınıfının en güvenli otomobilleri

Euro NCAP, uzmanlarının geçtiğimiz yıl boyunca test ettiği en güvenli modeller olan 2025'in Sınıfının En İyisi (Best-in-Class) otomobillerini açıkladı.

KÜÇÜK AİLE OTOMOBİLİ SINIFININ ZİRVESİNE YERLEŞTİ

Euro NCAP'in basın açıklamasına göre, test kurumunun bugüne kadarki en yoğun yılı olan ve diğer tüm zamanlardan daha fazla yeni otomobilin test edildiği bu dönemde, en yüksek puanı alan araç, Küçük Aile Arabası kategorisinin zirvesine yerleşen ve 2025'in En İyi Performans Gösteren (Best Performer) unvanını kazanan Mercedes-Benz CLA oldu.

2025'in diğer en iyi performans gösterenleri ise MINI Cooper E, Tesla Model 3 ve Model Y, smart #5 ve Polestar 3 oldu.

Tam tablo ise şu şekilde:

En iyi Performas Gösteren ve En İyi Küçük Aile Otomobili: Mercedes-Benz CLA

En İyi Şehir & Süpermini Otomobili: MINI Cooper E

En İyi Büyük Aile Otomobili: Tesla Model 3

En İyi Küçük SUV: Tesla Model Y

En İyi Büyük SUV: smart #5

En İyi Yönetici Sınıfı Otomobil: Polestar 3

OTOMOBİLLER NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

'Sınıfının En İyisi'ni belirlemek için dört değerlendirme alanındaki (Yetişkin Yolcu, Çocuk Yolcu, Savunmasız Yol Kullanıcısı ve Güvenlik Yardımcısı) puanların ağırlıklı toplamı hesaplandığı aktarıldı. Sadece standart güvenlik ekipmanlarına sahip araçların ödüle uygun olduğu ve bu araçların beş yıldızlı Euro NCAP derecesi elde etmiş olmaları gerektiği belirtildi.