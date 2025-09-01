Ev interneti yavaşladığında modemi yeniden başlatmak işe yarar mı? Modemi yeniden başlatmanın internete etkisi

Kelime anlamı ve terim olarak modem, en kısa tanımı ile internete bağlanmak için kullanılan bir cihazdır. İş yerlerinde ya da evlerde internet kullanılırken modem olmadan hizmet alınması mümkün olmamaktadır. Demodülatör ve modülatör kelimelerinin bir araya gelmesi ile meydana gelen modem kelimesi bilgisayarlardaki interneti uzaktan kontrol edebilmek için kullanılmaktadır. Modemler harici, dahili ve çevirmeli ağ modemler olmak üzere sınıflandırılmıştır.

Dahili modemler, çok sık tercih edilmeyen modem türlerinden biridir. Isınma sorununun çok yaşandığı modem türüdür. Çevirmeli ağ modemler ise günümüzde çok sık görülmeyen modem türüdür. Bu tür modemler numara çevirmek sureti ile internet bağlantısı gerçekleştirmektedir. Bu yüzden internet hattı sabit telefon hattına bağlı olursa ev telefonu dışarıdan arandığı zaman meşgul çalmaktadır.

Günümüzde en çok kablosuz türde modemler kullanılmaktadır. Kablosuz modemlerin sinyalinin güçlü olması internet kalitesi için son derece önemlidir.

Bir bilgisayarın sistemine benzer olarak çalışan modemler bir ana karta, bir işlemci ve bir yazılıma sahiptirler. Bu yüzden de zaman zaman yazılım ve donanım kaynaklı olarak sorunlar yaşanabilen modemlerin bu sorunlarını gidermek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır.

Ev interneti yavaşladığında modemi yeniden başlatmak işe yarar mı?

Ev internetinin yavaşlaması çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşebilmektedir. Bu soruna neden olabilecek durumlardan bazıları şunlardır:

Cihazın bellek miktarı

Sabit disk alanının durumu

Virüsler ve casus yazılımlar

Modemin kalitesi, desteklediği frekans bantları ve bağlantı tipi internet hızını direkt olarak etkilemektedir. İnternet yavaşladığı zaman ilk akla gelen modemi yeniden başlatmak olacaktır. Modemi kapatıp açmanın şu yararları bulunmaktadır: