HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Ev interneti yavaşladığında modemi yeniden başlatmak işe yarar mı? Modemi yeniden başlatmanın internete etkisi

Sabit internet ya da ev interneti evlerde ya da ofislerde kullanılan internet türüdür. Her ne kadar ev ya da ofis sabit telefonları gibi günümüzdeki dijital çağda çok sık tercih edilmediği bilinse de ev interneti de hala kullanılan internet türleri arasında yer almaktadır.

Ev interneti yavaşladığında modemi yeniden başlatmak işe yarar mı? Modemi yeniden başlatmanın internete etkisi
Ferhan Petek

Kelime anlamı ve terim olarak modem, en kısa tanımı ile internete bağlanmak için kullanılan bir cihazdır. İş yerlerinde ya da evlerde internet kullanılırken modem olmadan hizmet alınması mümkün olmamaktadır. Demodülatör ve modülatör kelimelerinin bir araya gelmesi ile meydana gelen modem kelimesi bilgisayarlardaki interneti uzaktan kontrol edebilmek için kullanılmaktadır. Modemler harici, dahili ve çevirmeli ağ modemler olmak üzere sınıflandırılmıştır.

Dahili modemler, çok sık tercih edilmeyen modem türlerinden biridir. Isınma sorununun çok yaşandığı modem türüdür. Çevirmeli ağ modemler ise günümüzde çok sık görülmeyen modem türüdür. Bu tür modemler numara çevirmek sureti ile internet bağlantısı gerçekleştirmektedir. Bu yüzden internet hattı sabit telefon hattına bağlı olursa ev telefonu dışarıdan arandığı zaman meşgul çalmaktadır.

Günümüzde en çok kablosuz türde modemler kullanılmaktadır. Kablosuz modemlerin sinyalinin güçlü olması internet kalitesi için son derece önemlidir.

Bir bilgisayarın sistemine benzer olarak çalışan modemler bir ana karta, bir işlemci ve bir yazılıma sahiptirler. Bu yüzden de zaman zaman yazılım ve donanım kaynaklı olarak sorunlar yaşanabilen modemlerin bu sorunlarını gidermek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır.

Ev interneti yavaşladığında modemi yeniden başlatmak işe yarar mı?

Ev internetinin yavaşlaması çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşebilmektedir. Bu soruna neden olabilecek durumlardan bazıları şunlardır:

  • Cihazın bellek miktarı
  • Sabit disk alanının durumu
  • Virüsler ve casus yazılımlar

Modemin kalitesi, desteklediği frekans bantları ve bağlantı tipi internet hızını direkt olarak etkilemektedir. İnternet yavaşladığı zaman ilk akla gelen modemi yeniden başlatmak olacaktır. Modemi kapatıp açmanın şu yararları bulunmaktadır:

  • Ön bellek temizlenir.
  • Bağlantı yenilenir.
  • IP adresinden kaynaklı olan sorunlar giderilir. Bazı durumlarda iki cihaz aynı IP adresinde olabilir. Bu da bağlantıda çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Ağdaki cihazlara IP adresi atayan dinamik ana bilgisayar yapılandırma protokolünün yenilenmesi güç döngüsü yapılmasına bağlıdır. Modemi yeniden başlatmak da bu durumu düzenler.
  • Yazılım güncelleme ve hataları gibi durumlarda yardımcı olur.
  • Cihaz güvenliği artar. Bilgi dahilinde olmayan hiçbir cihaz aynı internet ağına ve modeme bağlantı sağlayamaz.
  • Bağlantı sorunları giderilir.
  • Aşırı ısınmadan kaynaklı olan sorunlar giderilir.
  • VPN (Sanal Özel Ağ) çevrim içi etkinlikleri ve kişisel bilgilerin korunması için internet bağlantılarını şifreleme teknolojisi olarak tanımlanır. Modemi yeniden başlatmak da VPN bağlantısını iyileştiren bir işlemdir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Beşiktaş! Bebeği çöpe atıp alışverişe gitmiş!Yer: Beşiktaş! Bebeği çöpe atıp alışverişe gitmiş!
Yaz tatili bitti, yoğun trafik başladı! İBB verileri paylaştıYaz tatili bitti, yoğun trafik başladı! İBB verileri paylaştı

Anahtar Kelimeler:
internet modem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'den Galatasaray'a unutulmayacak transfer çalımı! Ederson bitti, Altay Bayındır için devreye girdiler

Fenerbahçe'den Galatasaray'a unutulmayacak transfer çalımı! Ederson bitti, Altay Bayındır için devreye girdiler

Transferin son gününde Merih Demiral sürprizi! İmza atmaya çok yakın, teklife sıcak bakıyor!

Transferin son gününde Merih Demiral sürprizi! İmza atmaya çok yakın, teklife sıcak bakıyor!

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! Can kaybı sayısı artıyor

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! Can kaybı sayısı artıyor

Denizli'de yangının 5. günü! Hastane ve çok sayıda ev boşaltıldı: 'Artık oksijensiz kaldık'

Denizli'de yangının 5. günü! Hastane ve çok sayıda ev boşaltıldı: 'Artık oksijensiz kaldık'

Ankara için uykuları kaçıracak deprem uyarısı: 7 büyüklüğünde...

Ankara için uykuları kaçıracak deprem uyarısı: 7 büyüklüğünde...

"İktidara geldiğimizde..." diyerek yeni vaadini açıkladı! "Bu sorun çözülecek"

"İktidara geldiğimizde..." diyerek yeni vaadini açıkladı! "Bu sorun çözülecek"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.