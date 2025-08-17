HABER

Ev kurşunlayan iki şüpheliden biri yakalandı

Adana'da gece yüzlerini kapatıp bir evi kurşunlayan iki şüpheliden biri Yüreğir polisi tarafından yakalandı.

Olay, 13 Ağustos’ta saat 04.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzünü kar maskesiyle gizleyen İ.K., arkadaşı Halil İbrahim İ. ile birlikte akrabası A.B.’nin evinin bulunduğu sokağa gitti. Şüpheliler A.B.’nin evinin bahçe kapısına tabancalarla ateş açıp, o anları da cep telefonuyla kaydetti. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. Saldırıda yaralanan olmazken, o anlar ise sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Evdekilerin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Adresleri belirlenen şüphelilerden İ.K., saklandığı eve yapılan baskında gözaltına alındı. İ.K.’nin, akrabası A.B. ile İstanbul’da aynı bölgede çiçek satışı yaptığı, bir süre önce de anlaşmazlık yaşadıkları için kavga ettikleri belirlendi. İ.K.’nin kavgada darbedildiği, saldırıyı da bu nedenle gerçekleştirdiği belirtildi.
Şüpheli İ.K.’nin emniyetteki işlemleri sürerken, adresinde bulunmayan Halil İbrahim İ.’yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

