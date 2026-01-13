HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ev sahibi, duvar çökmesini ’deprem’ zannetmiş

Kahramanmaraş’ta etkili olan yağışların ardından istinat duvarının çökmesiyle panik yaşayan müstakil evde yaşayan Mehmet Sagur, "Gürültüye uyandık, deprem oluyor sandık" dedi.

Ev sahibi, duvar çökmesini ’deprem’ zannetmiş

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bayazıtlı Mahallesi’nde meydana geldi. Bir bina ve müstakil evin arasındaki istinat duvarı gece saat 03.15 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin yaşandığı bölgedeki yıkım gündüz daha net ortaya çıktı. Müstakil evde yaşayan Mehmet Sagur, büyük bir gürültüyle uyandıklarını belirterek, ilk anda deprem olduğunu düşündüklerini ifade etti. Evlerin sallandığını aktaran Sagur, dışarı çıktıklarında istinat duvarının çöktüğünü gördüklerini söyledi. Sagur, "3’ü çeyrek geçe bir gürültüye uyandık, deprem oluyor sandık. Malum biliyorsunuz depremden çıktık biz de o şeyi yaşadık. Deprem gürültüsü gibi geldi, ev sallandı. Dışarı çıktığımızda binanın istinat duvarının üstümüze çöktüğünü gördük. Burayı yapan firmaya daha önceden bizim ev sahibi avukatı aracılığıyla itirazda bulundu. Müteahhit ile görüştüler ama bir netice alamadılar. Şu an süreç ne olur, nasıl olur bilmiyorum. Onu kendileri müteahhitle görüşecekler. Biri beş katlı, biri üç katlı. Bir de arkada, yanda tek katlı bir bina vardı. İki tane yaşlı komşumuz, onları da tahliye ettiler. Şu an çevrede kimse kalmadı. İki gece polisi, AFAD’ı, itfaiyeyi hepsini çağırdık. Geldiler, binalara da baktılar. Zaten polis mühürledi binayı. Tahliye etti" diye konuştu.

Ev sahibi, duvar çökmesini ’deprem’ zannetmiş 1

Ev sahibi, duvar çökmesini ’deprem’ zannetmiş 2

Ev sahibi, duvar çökmesini ’deprem’ zannetmiş 3Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel'den Leyla Usta'ya sert çıkışÖzgür Özel'den Leyla Usta'ya sert çıkış
İran'da sular durulmuyor! Ölü sayısı 2 bine yükseldi iddiasıİran'da sular durulmuyor! Ölü sayısı 2 bine yükseldi iddiası

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.