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Ev sahibi Türkiye'ydi! İstanbul anlaşması meyvesini vermeye başladı: Esir takasında ilk etap tamam

Tam 1 hafta önce dünyanın gözü kulağı Türkiye'deydi; Rusya ve Ukrayna heyetleri hem ateşkesi görüşmek hem de esir takasını değerlendirmek üzere İstanbul'da bir araya gelmişti. İşte o müzakere masasında varılan anlaşmanın ilk adımları bugün atıldı. Rusya Savunma Bakanlığından ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den art arda açıklamalar geldi.

Ev sahibi Türkiye'ydi! İstanbul anlaşması meyvesini vermeye başladı: Esir takasında ilk etap tamam

Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’daki müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği Rusya ile Ukrayna arasında 25 yaş altı esir takasının ilk aşamasının gerçekleştirildiği bildirildi.

"25 YAŞ ALTI İLK RUS ESİRLER UKRAYNA'DAN İADE EDİLDİ"

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul’da Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen doğrudan müzakereler sonucunda varılan anlaşmalar uyarınca 25 yaş altı ilk Rus esir askerlerinin Ukrayna’dan iade edildiği belirtildi.

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"AYNI SAYIDA UKRAYNA ASKERİ KİEV'E VERİLDİ"

Bu esir askerlerin karşılığında yaklaşık aynı sayıda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu esir askerlerin Kiev’e verildiği kaydedilen açıklamada, halihazırda Rus askerlerinin Belarus topraklarında bulunduğu, gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldığı aktarıldı.

Açıklamada, tüm Rus askerlerinin bakanlığın tıbbi kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya’ya getirileceği bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, esir takasında yer alan asker sayısına ilişkin bilgi paylaşmadı.

ZELENSKİY: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BİRKAÇ AŞAMADA DEVAM EDECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da varılan anlaşmaya göre Rusya ile esir takasının yapıldığını belirtti.

Zelenskiy, esir takası sonucu Ukraynalı askerlerin evlerine geri getirildiğini aktararak, "Takas bugün başladı ve önümüzdeki günlerde birkaç aşamada devam edecek." ifadesini kullandı.

"İSTANBUL MÜZAKERELERİNDE VARILAN İNSANİ KONULARDAKİ ANLAŞMALARIN TAM OLARAK UYGULANMASINI BEKLİYORUZ"

Söz konusu esir takasının oldukça hassas ve zor bir şekilde yapıldığını, konu ile ilgili her gün görüşmelerin gerçekleştirildiğini ifade eden Zelenskiy, "Şu anda geri getirdiğimiz kişiler arasında yaralılar ve ağır yaralılar ile 25 yaş altı kişiler de yer alıyor." açıklamasını yaptı.

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Zelenskiy, tüm Ukraynalı esirlerin evlerine geri getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"İstanbul müzakerelerinde varılan insani konulardaki anlaşmaların tam olarak uygulanmasını bekliyoruz. Herkesi geri getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun için her düzeyde çalışıyoruz."

NE OLMUŞTU?

2 Haziran’da Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır yaralı ve hasta askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varılmıştı. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Rusya Ukrayna esir
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